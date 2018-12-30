Генпрокурор: круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотен

Заказчики следствию неизвестны.

Генпрокурор: круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотен
Фото: lb.ua

Круга подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета значительно сузился. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".

"Круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился", - ответил прокурор на вопрос о "ниточке" в деле убийства Шеремета, о которой Луценко заявлял ранее.

Луценко заявил, что он не может сказать, до какого количества лиц сузился круг подозреваемых.

"С нескольких тысяч до нескольких сот", - ответил он на уточняющий вопрос.

При этом Луценко сообщил, что речь идет не о заказчиках, а об исполнителях.

"Вместо ответа скажу вам, что даже ФБР не смогла предоставить нам никакой помощи", - заявил Луценко в ответ на вопрос, когда следствие сможет назвать имена убийц.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

20 июля 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".


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