Боевики намеренно создают очереди на КПВВ в сторону Украины, - ОБСЕ

Наблюдатели зафиксировали на блокпосту очередь из 1300 человек.

Наемники РФ задерживают проход граждан через контрольные пункты въезда-выезда, в Станице Луганской наблюдатели ОБСЕ зафиксировали очередь в 1300 человек. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ , опубликованном 28 декабря, в 10:00 27 декабря на блокпосту вооруженных формирований РФ и их наемников, расположенном к югу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели, что в очереди на переход на подконтрольные власти Украины районы ждали примерно 1300 человек, а в противоположном направлении очередей не было.

Примерно через три часа на контрольном пункте въезда-выезда, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, наблюдатели Миссии видели примерно 100 человек в очереди на переход на подконтрольные власти Украины районы, а в противоположном направлении - около 350 человек.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны роSSийско-оккупационных войск раз подвергает опасности мирное население, демонстрируют откровенное пренебрежение минскими договоренностями и нежелание соблюдать взятые обязательства. Она призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не пренебрегать нормами международного гуманитарного права, обеспечить благоприятные условия здоровью гражданского населения", - сказано в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, за прошедшие сутки через КПВВ на Донбассе прошли более 37 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств.

Напомним, в начале декабря 46 человек вынуждены были ночевать в палатке ГосЧС на пункте пропуска "Майорск" из-за того, что боевики задержали людей на своем контроле до закрытия КПВВ с украинской стороны.