МинВОТ: "стена" на границе с Крымом нарушает права граждан на свободу передвижения

Оборудование, установленное вблизи админграницы, может использоваться для разведывательной деятельности.

МинВОТ: "стена" на границе с Крымом нарушает права граждан на свободу передвижения
Протяженность сооружений более 60 км в длину и 2 метра в высоту
Фото: twitter.com/rianru

Пропагандистский шаг РФ по строительству "стены" на админгранице с оккупированным Крымом нарушает права граждан на свободу передвижения в пределах своего государства. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина расценивает такие действия со стороны РоSSийской Федерации как символический акт бордеризации, чтобы демонстративно показать пределы так называемой "границы" - это пропагандистской трюк РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

"Кроме этого у Украины есть все основания утверждать, что частично, оборудование, установленное вблизи административной границы, может использоваться для разведывательной деятельности", - отметил Черныш.

При этом он добавил, что качество работы таких технических средств очень низкое.

"Для нас это также является дополнительным нарушением не только границ, но и прав граждан на свободу передвижения в пределах своего государства. Это в очередной раз подтверждает нарушение Россией универсальных ценностей, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах, где предусмотрено свободное движение граждан в пределах своего государства. Это только дополнительные основания для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав граждан", - сказал министр.

Напомним, 28 декабря оккупационная власть Крыма сообщила, что закончила строительство сооружений протяженностью более 60 км в длину и 2 метра в высоту с встроенными датчиками на админгранице с Украиной.

В украинском МИДе заявили, что "сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма".


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