В первые часы "рождественского перемирия" боевики на Донбассе обстреляли украинских военных у Зализного

В результате обстрела украинские военные не пострадали.

В первые часы "рождественского перемирия" боевики на Донбассе обстреляли украинских военных у Зализного
Фото: Макс Левин

Боевики на Донбассе уже успели нарушить объявленное в полночь 29 декабря "рождественское перемирие". Как сообщили в штабе ООС, оккупанты из гранатометов открывали огонь вблизи поселка Зализное, что на Горловском направлении.

"Несмотря на проведение Новогодних и Рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, согласно договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой, в течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Зализное, что на Горловском направлении", - говорится в сообщении.

В результате обстрела украинские военные не пострадали.

За прошедшие сутки, 28 декабря, роSSийские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях.

Также позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская на Луганском направлении, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 28 декабря одного оккупанта уничтожено и двое ранены.

Напомним, введение "рождественского перемирия" было согласовано в ходе скайп-конференции Трехсторонней контактной группы 27 декабря. Оно стало уже 18-м с начала боевых действий на Донбассе. Все предыдущие перемирия систематически нарушались пророSSийскими боевиками в первый же день.


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