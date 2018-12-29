Прокуратура завершила расследование по делу о нападении на табор ромов во Львове

Правоохранители завершили досудебное расследование по факту нападения на лагерь ромов во Львове. Уголовное дело в отношении 20-летнего организатора и девяти несовершеннолетних участников преступной группы передали в суд, сообщает прокуратура Львовской области.

20-летнего организатора преступной группы Андрея Тычку подозревают в совершении умышленного убийства, хулиганстве и в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Еще двоих несовершеннолетних также обвиняют в умышленном убийстве. Других нападающих правоохранители подозревают только в хулиганстве.

В октябре прокуратура передала в суд также дело в отношении остальных четверых нападавших на ромский табор во Львове. Поэтому досудебное расследование в отношении всех 14 задержанных завершено.

Напомним, что в конце июня 2018 группа школьников во главе с 20-летним лидером напала на лагерь ромов, расположенный на окраине города. В результате столкновения погиб 24-летний ром, еще три человека получили ранения. Полиция установила, что к нападению причастны 14 человек - за исключением лидера, все они оказались подростками из львовских школ: СОШ №36, СОШ №83, школы-гимназии имени Симоненко, профтехучилища №57 и лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут.