Мариупольского судью отстранили от работы из-за подозрения во взяточничестве
Игорю Сараеву вменяют получение 15 тысяч гривен.
Высший совет правосудия в среду решил отстранить судью Приморского районного суда Мариуполя Игоря Сараева от осуществления правосудия.
Такое решение связано с привлечением судьи к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба ВСП.
Срок отстранения - до 7 февраля 2019 года.
Сараева в начале декабря поймали на взятке сотрудники Национального антикоррупционного бюро. По данным следствия, он получил взятку в размере 15 тысяч гривен при пособничестве своего помощника.
За эти деньги он должен был закрыть административное дело об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.
7 декабря судье сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды). Ему избрали меру пресечения в виде залога.
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