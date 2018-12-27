Мариупольского судью отстранили от работы из-за подозрения во взяточничестве

Игорю Сараеву вменяют получение 15 тысяч гривен.

Мариупольского судью отстранили от работы из-за подозрения во взяточничестве
Фото: mariupol.tv

Высший совет правосудия в среду решил отстранить судью Приморского районного суда Мариуполя Игоря Сараева от осуществления правосудия.

Такое решение связано с привлечением судьи к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба ВСП.

Срок отстранения - до 7 февраля 2019 года.

Сараева в начале декабря поймали на взятке сотрудники Национального антикоррупционного бюро. По данным следствия, он получил взятку в размере 15 тысяч гривен при пособничестве своего помощника.

За эти деньги он должен был закрыть административное дело об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

7 декабря судье сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды). Ему избрали меру пресечения в виде залога.


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