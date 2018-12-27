Генштаб готов развернуть войска в случае прямого вторжения РоSSии, - Муженко

В случае угрозы прямого вторжения со стороны РоSSийской Федерации Генеральный штаб Вооруженных сил Украины способен развернуть межвидовые группировки войск.

Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Сегодня на заседании СНБО Украины доложил Президенту Украины - Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины предварительные выводы из правового режима военного положения. Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны РоSSии", - написал он на своей странице в Facebook.

Муженко добавил, что ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва. Более 30 тысяч резервистов возобновили свои навыки в ходе учебных сборов.

Также он отметил, что проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны.

Кроме того, он отметил, что Генштаб в условиях угрозы открытой агрессии провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны. По словам начальника Генштаба, детальный анализ проведенных действий всех составляющих сектора обороны государства в условиях военного положения позволит решить выявленные проблемы и усилит боевые возможности Вооруженных сил Украины.

Напомним, военное положение вводилось на 30 суток в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Такое решение было принято в связи с актом вооруженной агрессии РоSSии в районе Керченского пролива и угрозой масштабного вторжения на фоне оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

в 14:00 26 декабря Президент Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения.