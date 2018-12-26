?Зеленский "серьезно думает" о выдвижении в президенты

"Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да".

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что "серьезно думает" о выдвижении в президенты.

"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", – сказал Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Если меня выберут, я буду таким человеком, которого сначала будут обливать грязью (это то, что происходит, я уже это чувствую), затем – научатся уважать, а потом – будут плакать, когда я уйду", - добавил он.

Шоумен пролил свет на некоторые свои политические взгляды. Он рассказал, например, что выступает за переговоры "хоть с чертом лысым", лишь бы прекратилась война. При этом он уточнил, что должны быть россияне, а не их оккупационные власти в ОРДЛО.

"[Переговоры] с русскими? Представляю. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в "ДНР–ЛНР". Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так – какой смысл? Надо с теми, кто решает.

"Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек. Может, я и жесткий руководитель в "Квартале", но здесь я считаю, что вся эта тема, все эти куски земли – это все про человеческую жизнь. И человеческую жизнь я поставил бы на первое место: "Вот наша цель – сохраним людей". Поэтому любой вариант "мы туда пойдем армией" я отметаю сразу", - сказал он.

Зеленский сказал, что разочарован всей нынешней властью, в том числе президентом Петром Порошенко. "Он гарант, он руководитель – значит, на него ударение самое большое. Так всегда. Главный с абзаца пишется, поэтому, прежде всего, внимание на него. Я не хочу так жить, как я живу... А что хорошего? Не вижу", - сказал он.

Напомним, что Зеленский - потенциальный лидер на выборах президента в 2019 году. Его рейтинг по состоянию на начало декабря находится в районе почти 15 процентов. Больше - только у Юлии Тимошенко.