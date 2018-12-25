РоSSия расширила санкционный список против Украины

Списки расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций.

Премьер-министр РоSSии Дмитрий Медведев объявил о расширении списка граждан Украины и компаний, в отношении которых будут применяться санкции.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - говорится в твиттере Медведева.

Подписанным постановлением списки расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу роSSийского кабмина.

Напомним, 1 ноября РоSSия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РоSSии и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы РоSSии.

Санкции могут быть отменены в случае отмены Украиной санкций против роSSийских граждан и юридических лиц.