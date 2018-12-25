Еще три прихода УПЦ МП во Львовской области перешли в Православную церковь Украины
Из 60 зарегистрированных в области общин УПЦ МП четыре изменили свою церковную юрисдикцию.
Еще три прихода Украинской православной цервки Московского патриархата присоединились к поместной Православной церкви Украины.
Об этом сообщает религиозно-информационный сайт "Духовное величие Львова".
"Сегодня, 24 декабря, стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в поместную Православную Церковь, а именно - из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский р-н) и г.Угнев (Сокальский р-н)", - говорится в сообщении.
Таким образом, из 60 зарегистрированных в области общин УПЦ МП уже четыре изменили свою церковную юрисдикцию, объединившись с Православной церковью Украины.
Напомним, 22 декабря, прихожане храма Петра и Павла в городе Жовква вместе со священником решили перейти под юрисдикцию ПЦУ. Церковь в Жовкве стала третьим большим приходом, перешедшим в ПЦУ. Первым был кафедральный собор Винницкой епархии, где правит митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий).
Также в состав новой церкви вошел Спасо-Преображенский храм в Киеве во главе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко). Еще в ПЦУ перешли несколько церквей в селах Винницкой и Закарпатской областей.
22 декабря президент етр Порошенко подписал закон, который обязывает УПЦ МП указать в названии принадлежность к РоSSии.
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