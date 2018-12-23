В Минске оштрафовали участников акции против агрессии РФ в Черном море
Активисты оставили бумажные кораблики у посольства РФ.
В Минске суд оштрафовал трех участников акции протеста возле посольства РФ против роSSийской агрессии в Черном море. Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода" со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".
Суть акции заключалась в том, что ее участники принесли бумажные кораблики к посольству РФ.
"Журналистке газеты "Новое время" Диане Середюк и активистам Евгению Батуру и Светлане Коваленко выписали штрафы в размере 490 рублей (6300 гривен, - ред.) за участие в несанкционированном мероприятии (ст. 23.34 КоАП)", - говорится в сообщении.
Середюк заявила, что будет обжаловать приговор.
Позже в суде будет оглашен приговор в отношении еще двух участников акции против агрессии РФ - Дениса Урбанович и Сергея Тарасенко, их обвиняют по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (повторное "участие в несанкционированном мероприятии").
Поддержать обвиняемых на суд над пришли три десятка человек.
На суде Середюк и главред "Нового времени" Оксана Колб заявили, что журналист освещала акцию. На суде она засвидетельствовала, что была отмечена на акции журналистским бейджем, а также представила редакционное задание "Нового Времени", копию журналистского удостоверения и фото БелаПАН, на котором видно, как она фотографирует акцию.
Евгений Батура заявил, что пришел на акцию вместе с женой Дианой Середюк - ради ее безопасности.
Светлана Коваленко подтвердила, что она действительно оставила три кораблика у роSSийского посольства.
"Это не пикет, а акт солидарности. Я не считаю, что акт солидарности нужно санкционировать", - заявила Коваленко на суде.
Напомним, 25 ноября РоSSия с применением оружия захватила возле Керченского пролива три украинских судна (буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" ) с экипажами (24 человека). Трое моряков получили ранения. 27-28 ноября суд Симферополя арестовал всех пленных до 25 января 2019 года.
Украина расценила действия РФ как акт агрессии и ввела военное положение в 10 областях на 30 дней.
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