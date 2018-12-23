В Минске оштрафовали участников акции против агрессии РФ в Черном море

В Минске суд оштрафовал трех участников акции протеста возле посольства РФ против роSSийской агрессии в Черном море. Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода" со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

Суть акции заключалась в том, что ее участники принесли бумажные кораблики к посольству РФ .

"Журналистке газеты "Новое время" Диане Середюк и активистам Евгению Батуру и Светлане Коваленко выписали штрафы в размере 490 рублей (6300 гривен, - ред.) за участие в несанкционированном мероприятии (ст. 23.34 КоАП)", - говорится в сообщении.

Середюк заявила, что будет обжаловать приговор.

Позже в суде будет оглашен приговор в отношении еще двух участников акции против агрессии РФ - Дениса Урбанович и Сергея Тарасенко, их обвиняют по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (повторное "участие в несанкционированном мероприятии").

Поддержать обвиняемых на суд над пришли три десятка человек.

На суде Середюк и главред "Нового времени" Оксана Колб заявили, что журналист освещала акцию. На суде она засвидетельствовала, что была отмечена на акции журналистским бейджем, а также представила редакционное задание "Нового Времени", копию журналистского удостоверения и фото БелаПАН, на котором видно, как она фотографирует акцию.

Евгений Батура заявил, что пришел на акцию вместе с женой Дианой Середюк - ради ее безопасности.

Светлана Коваленко подтвердила, что она действительно оставила три кораблика у роSSийского посольства.

"Это не пикет, а акт солидарности. Я не считаю, что акт солидарности нужно санкционировать", - заявила Коваленко на суде.

Напомним, 25 ноября РоSSия с применением оружия захватила возле Керченского пролива три украинских судна (буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" ) с экипажами (24 человека). Трое моряков получили ранения. 27-28 ноября суд Симферополя арестовал всех пленных до 25 января 2019 года.