Следователи ГБР задержали начальника отдела полиции в Запорожской области за подстрекательство подчиненного к взяткам

Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

?Следователи ГБР задержали начальника отдела полиции в Запорожской области за подстрекательство подчиненного к взяткам
ГБР задержали полицейского по подозрению во взяточничестве
Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований задержали начальник Пологовского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области за подстрекательство подчиненного к вымогательству и получению взятки.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительным данным, указанный полицейский систематически подстрекал своего подчиненного к вымогательству и получению взяток от бизнесменов. При получении очередной неправомерной выгоды в сумме 11 тыс. гривен и 150 долларов он был задержан следователями в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса в собственном кабинете.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ч.4 ст.27 (подстрекательство к совершению преступления) и ч.3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

В случае доказательства вины полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. ГБР, наряду с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, стало еще одним правоохранительным органом, запущенным с нуля. Создание Бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине, а также частью реформы прокуратуры, поскольку ГБР забирает у нее функцию досудебного расследования.

В конце ноября ГБР приступило к работе уже зарегистрировало первые два производства. 12 декабря ГБР провело первое задержание.


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