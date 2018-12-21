Рада продлила мораторий на продажу сельхозземли еще на один год
Продление моратория поддержал 231 депутат.
Верховная Рада Украины продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.
За принятие соответствующего законопроекта №9355-5 за основу и в целом проголосовал 231 депутат.
Законопроект вносит изменения в переходные положения Земельного кодекса, согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.
Также не допускается купля-продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности, а также тех, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства и выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного сельского хозяйства.
До 1 марта 2019 года Кабинет Министров должен разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельхозназначения.
Напомним, 18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять законопроект, предусматривающий продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вне зависимости от решений Верховной Рады касательно продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, он будет фактически действовать до принятия закона об обороте земель.
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