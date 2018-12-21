Рада продлила мораторий на продажу сельхозземли еще на один год

Продление моратория поддержал 231 депутат.

Верховная Рада Украины продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

За принятие соответствующего законопроекта №9355-5 за основу и в целом проголосовал 231 депутат.

Законопроект вносит изменения в переходные положения Земельного кодекса, согласно которым до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Также не допускается купля-продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности, а также тех, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства и выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного сельского хозяйства.

До 1 марта 2019 года Кабинет Министров должен разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельхозназначения.

Напомним, 18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять законопроект, предусматривающий продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вне зависимости от решений Верховной Рады касательно продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, он будет фактически действовать до принятия закона об обороте земель.