Первый замглавы Гослекслужбы избежал увольнения, но получил выговор
Чиновника предостерегли от необоснованных запретов вакцин.
Кабинет министров 18 декабря объявил выговор первому заместителю председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Владиславу Цилыне.
"Выговор объявили за превышение служебных полномочий Владиславу Цилыне, который принимал необоснованные решения о запрете вакцин. По решению руководства Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. Эти запреты выносили вопреки установленному порядку применения временных запретов. Выводы протоколов расследования региональных групп доказывали в каждом конкретном случае необоснованность запретов и отсутствие угроз", - говорится в заявлении Минздрава.
Необоснованные запреты останавливали процесс иммунизации согласно Календарю профилактических прививок, а публикация таких распоряжений в СМИ привела к дискредитации иммунизации и увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации.
В сентябре Цилына был отстранен от должности вместе со своей начальницей Натальей Гудзь.
Гудзь впоследствии была уволена.
Напомним, в 2017 году было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией.
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20.12.2018 11:29