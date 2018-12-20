Первый замглавы Гослекслужбы избежал увольнения, но получил выговор

Чиновника предостерегли от необоснованных запретов вакцин.

Первый замглавы Гослекслужбы избежал увольнения, но получил выговор
Фото: narodna-pravda.ua

Кабинет министров 18 декабря объявил выговор первому заместителю председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Владиславу Цилыне.

"Выговор объявили за превышение служебных полномочий Владиславу Цилыне, который принимал необоснованные решения о запрете вакцин. По решению руководства Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. Эти запреты выносили вопреки установленному порядку применения временных запретов. Выводы протоколов расследования региональных групп доказывали в каждом конкретном случае необоснованность запретов и отсутствие угроз", - говорится в заявлении Минздрава.

Необоснованные запреты останавливали процесс иммунизации согласно Календарю профилактических прививок, а публикация таких распоряжений в СМИ привела к дискредитации иммунизации и увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации.

В сентябре Цилына был отстранен от должности вместе со своей начальницей Натальей Гудзь.

Гудзь впоследствии была уволена.

Напомним, в 2017 году было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинскую церковь впервые упомянули на литургии в КонстантинополеУкраинскую церковь впервые упомянули на литургии в Константинополе
Умер бывший ректор Налоговой академии Петр МельникУмер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник
Не может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - ЕпифанийНе может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - Епифаний
Бывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровствоБывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровство
Лукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость БеларусиЛукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде произошла массовая драка между депутатами, Шуфрич получил в головуВ Раде произошла массовая драка между депутатами, Шуфрич получил в голову
В Киевской области замглавы сельсовета задержан за вымогательство 500 тыс. гривенВ Киевской области замглавы сельсовета задержан за вымогательство 500 тыс. гривен
Военное капелланство: РПЦ получила указание от ФСБ привлекать "титушек" против мирянВоенное капелланство: РПЦ получила указание от ФСБ привлекать "титушек" против мирян
Нацполиция получила 600 современных радиостанций от правительства ЯпонииНацполиция получила 600 современных радиостанций от правительства Японии
Житель Волынской области получил три года условно за сепаратистские посты в "Одноклассниках"Житель Волынской области получил три года условно за сепаратистские посты в "Одноклассниках"
Сестра Сенцова получила премию Сахарова, присужденную режиссеруСестра Сенцова получила премию Сахарова, присужденную режиссеру
Бывший патрульный из Харькова под следствием сбежал в РоSSию и получил там паспортБывший патрульный из Харькова под следствием сбежал в РоSSию и получил там паспорт
В Иране трое правозащитников получили тюремные сроки за критику властейВ Иране трое правозащитников получили тюремные сроки за критику властей
Канал Мураева получил предупреждение от НацсоветаКанал Мураева получил предупреждение от Нацсовета
РоSSийский "Первый канал" показал сюжет о "разочарованном украинце", который оказался студентом из МинскаРоSSийский "Первый канал" показал сюжет о "разочарованном украинце", который оказался студентом из Минска
Последние новости
Подгружаем последние новости