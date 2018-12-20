Первый замглавы Гослекслужбы избежал увольнения, но получил выговор

Чиновника предостерегли от необоснованных запретов вакцин.

Кабинет министров 18 декабря объявил выговор первому заместителю председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Владиславу Цилыне.

"Выговор объявили за превышение служебных полномочий Владиславу Цилыне, который принимал необоснованные решения о запрете вакцин. По решению руководства Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запрещались вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. Эти запреты выносили вопреки установленному порядку применения временных запретов. Выводы протоколов расследования региональных групп доказывали в каждом конкретном случае необоснованность запретов и отсутствие угроз", - говорится в заявлении Минздрава.

Необоснованные запреты останавливали процесс иммунизации согласно Календарю профилактических прививок, а публикация таких распоряжений в СМИ привела к дискредитации иммунизации и увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации.

В сентябре Цилына был отстранен от должности вместе со своей начальницей Натальей Гудзь.

Гудзь впоследствии была уволена.

Напомним, в 2017 году было зафиксировано 18 смертей, которые совпали по времени с проведением вакцинации. Однако ни одна из этих смертей не была связана с вакцинацией.