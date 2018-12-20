Турция предлагала США роSSийские С-400 для изучения, - Bloomberg

Анкара собиралась пустить американских военных инженеров изучить эти ЗРК.

Турция предлагала США роSSийские С-400 для изучения, - Bloomberg
Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Фото: wikipedia.org

Власти Турции предлагали специалистам из США исследовать зенитные комплексы С-400 после того, как Анкара их закупит в РоSSии в 2019 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что турецкая сторона сделала такое предложение для улаживания конфликта с американцами. США выступали против закупки роSSийских С-400 и лоббировали приобретение своих комплексов Patriot.

Опасения США были связаны с производством в Турции комплектующих для новейшего истребителя F-35. По мнению американцев, если С-400 окажутся на вооружении Турции, компьютеры могут считать секретную информацию об истребителе.

Чтобы уменьшить ущерб для коллективной безопасности НАТО, Анкара собиралась пустить американских военных инженеров изучить эти зенитно-ракетные системы.

Напомним, накануне Госдепартамент США одобрил продажу Турции систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на 3,5 млрд долларов вместо роSSийских С-400.

В декабре прошлого года замминистра обороны Турции заявил, что первые поставки роSSийских С-400 планируются на первый квартал 2020 года. Эта сделка вызвала беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО.


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