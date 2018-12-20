Турция предлагала США роSSийские С-400 для изучения, - Bloomberg
Анкара собиралась пустить американских военных инженеров изучить эти ЗРК.
Власти Турции предлагали специалистам из США исследовать зенитные комплексы С-400 после того, как Анкара их закупит в РоSSии в 2019 году.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что турецкая сторона сделала такое предложение для улаживания конфликта с американцами. США выступали против закупки роSSийских С-400 и лоббировали приобретение своих комплексов Patriot.
Опасения США были связаны с производством в Турции комплектующих для новейшего истребителя F-35. По мнению американцев, если С-400 окажутся на вооружении Турции, компьютеры могут считать секретную информацию об истребителе.
Чтобы уменьшить ущерб для коллективной безопасности НАТО, Анкара собиралась пустить американских военных инженеров изучить эти зенитно-ракетные системы.
Напомним, накануне Госдепартамент США одобрил продажу Турции систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot на 3,5 млрд долларов вместо роSSийских С-400.
В декабре прошлого года замминистра обороны Турции заявил, что первые поставки роSSийских С-400 планируются на первый квартал 2020 года. Эта сделка вызвала беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.12.2018 11:14