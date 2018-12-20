Жебривский подал в отставку с должности аудитора НАБУ

Бывший глава Донецкой ОГА решил пойти в политику.

Жебривский подал в отставку с должности аудитора НАБУ
Фото: Facebook/Павло Жебрівський

Бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский подал в отставку с должности аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Свое решение он объяснил невозможностью начать работу, так как Верховная Рада до сих пор не приняла нормативные акты, необходимые для аудита НАБУ.

"Бездеятельность - не мое амплуа. 15.11.18 я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей. Я возобновляю свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией", - написал Жебривский.

Напомним, 13 июня Порошенко уволил донецкого губернатора Жебривского и наградил его орденом Ярослава Мудрого.

19 июня Жебривский был включен в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ по квоте президента.

Неудовлетворительные выводы аудита НАБУ являются одним из немногих путей принудительного увольнения директора Бюро.

Аудит, то есть внешнюю проверку работы бюро, должны проводить три аудитора. Кабмин выбрал по своей квоте профессора Михаила Буроманского, который с 2009 по 2012 годы он работал судьей ad hoc Европейского суда по правам человека, а парламент выдвинул от себя профессора Киево-Могилянской академии Владимира Василенко.


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