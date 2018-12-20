В Одессу зашел корабль НАТО

Разведывательный корабль британского флота HMS Echo зашел в Одесский порт, передает "Думская".

Около 10:35 его пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба "Одесса". Это первый корабль НАТО, который гостит в Украине после нападения РоSSии на украинские корабли в Черном море.

Echo пробудет в Одессе несколько дней. После завершения визита состоятся маневры типа PASSEX с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом "Гетман Сагайдачный".

Напомним, 25 ноября РоSSия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении государственной границы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву. Украина расценила это как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях до 26 декабря 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко также заявил о том, что одним из возможных вариантов поддержки Украины в ситуации, которая сложилась в акватории Азовского и Черного морей, может быть заход в Черное море несколько кораблей НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 3 декабря сказал, что НАТО внимательно мониторит ситуацию с безопасностью в Черном море и увеличивает свое военное присутствие в регионе.