В Одессу зашел корабль НАТО

Echo пробудет в Одессе несколько дней.

В Одессу зашел корабль НАТО
Фото: Сергей Смоленцев / dumskaya.net

Разведывательный корабль британского флота HMS Echo зашел в Одесский порт, передает "Думская".

Около 10:35 его пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба "Одесса". Это первый корабль НАТО, который гостит в Украине после нападения РоSSии на украинские корабли в Черном море.

Echo пробудет в Одессе несколько дней. После завершения визита состоятся маневры типа PASSEX с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом "Гетман Сагайдачный".

Напомним, 25 ноября РоSSия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении государственной границы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву. Украина расценила это как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях до 26 декабря 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко также заявил о том, что одним из возможных вариантов поддержки Украины в ситуации, которая сложилась в акватории Азовского и Черного морей, может быть заход в Черное море несколько кораблей НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 3 декабря сказал, что НАТО внимательно мониторит ситуацию с безопасностью в Черном море и увеличивает свое военное присутствие в регионе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинскую церковь впервые упомянули на литургии в КонстантинополеУкраинскую церковь впервые упомянули на литургии в Константинополе
Умер бывший ректор Налоговой академии Петр МельникУмер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник
Не может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - ЕпифанийНе может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - Епифаний
Бывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровствоБывшего боевика "ЛНР" приговорили в РоSSии к 2,5 годам тюрьми за взяточничество и воровство
Лукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость БеларусиЛукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
"Укроборонпром" анонсировал переход на стандарты НАТО с 2019 года"Укроборонпром" анонсировал переход на стандарты НАТО с 2019 года
НАТО осудило милитаризацию Крыма РоссиейНАТО осудило милитаризацию Крыма Россией
В Черное море вошел британский разведывательный корабль HMS EchoВ Черное море вошел британский разведывательный корабль HMS Echo
Волкер прокомментировал блокирование Венгрией работы комиссии Украина-НАТОВолкер прокомментировал блокирование Венгрией работы комиссии Украина-НАТО
Порошенко настаивает на закреплении в Конституции курса Украины на ЕС и НАТОПорошенко настаивает на закреплении в Конституции курса Украины на ЕС и НАТО
Для передачи оборудования НАТО для ВСУ задействован самолет Порошенко, - СМИДля передачи оборудования НАТО для ВСУ задействован самолет Порошенко, - СМИ
В Одессе задержали замдиректора ведомственного санатория СБУВ Одессе задержали замдиректора ведомственного санатория СБУ
НАТО передаст ВСУ оборудование для защищенной связиНАТО передаст ВСУ оборудование для защищенной связи
Евродепутат: Надо начинать переговоры о членстве Украины в НАТОЕвродепутат: Надо начинать переговоры о членстве Украины в НАТО
Глава МИД Венгрии: мы продолжим блокировать проведение Комиссии Украина-НАТОГлава МИД Венгрии: мы продолжим блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости