За теракт в Керчи должна нести ответственность РоSSия, - генсек Совета Европы
С Турбьерном Ягландом встретилась Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что РоSSия несет ответственность за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, в том числе, и за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с Турбьерном Ягландом.
"Я поблагодарила за возможность встретиться, за реакцию на события, которые происходят в Украине. В частности, на трагедию в Керчи в аннексированном Крыму. Генсек РЕ отметил то, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала. А Совет Европы признает, что ситуация в аннексированном Крыму полностью контролируется Россией", - отметила Денисова.
Она также сказала, что рассчитывает на Ягланда и в дальнейшем с учетом практического опыта 47 государств, которые входят в Совет Европы.
Напомним, 17 октября в столовой политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв. В результате взрыва погиб 21 человек.
Следственный комитет РФ расследует дело по статье о массовом убийстве. В свою очередь, украинская прокуратура открыла дело по статье о теракте.
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20.10.2018 17:25