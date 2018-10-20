Замгоссекретаря США положительно оценила реформу полиции в Украине

Кирстен Мэдисон отметила работу спецотдела КОРД и Пограничной службы.

Заместитель госсекретаря США Кирстен Мэдисон, которая 18 октября прибыла в Украину, положительно оценила реформу полиции в Украине. Об этом сообщается на сайте МВД .

"Реформа полиции - это один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина. Ваша Патрульная полиция, ваш отдел спецназначения КОРД, а также Пограничная служба внедряют передовые западные стандарты и практики в своей работе", - сказала она.

Напомним, Мэдисон, которая также является руководителем Бюро госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы, во время визита в Украину встретилась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Во время встречи стороны обсудили возможности привлечения американских коллег к новым совместным проектам.

"Это была не одна встреча, а скорее несколько небольших встреч с Арсеном Аваковым. Мы обсуждали реформирования силовых структур с их представителями. В целом мои впечатления - положительные", - отметила заместитель госсекретаря США .

После посещения Украины Мэдисон отправится в Данию для участия в Международной антикоррупционной конференции 22 октября.