"Безвиз" между Украиной и Катаром вступит в силу 2 ноября

Соглашение было подписано в марте.

"Безвиз" между Украиной и Катаром вступит в силу 2 ноября
Фото: replyua.net

Соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Катаром вступит в силу 2 ноября.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

"2 ноября вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований, подписанное 20 марта в городе Доха", - говорится в сообщении.

Согласно положениям Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

В МИД напомнили, что паспорта туристов должны быть действительны сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Граждане Украины и Катара, которые намерены въехать на государственную территорию другой стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу.

Напомним, соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований было подписано во время визита в Катар президента Украины Петра Порошенко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над ЛисичанскомУкраинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Автокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial TimesАвтокефалия УПЦ может стать поводом для нового вторжения Путина в Украине - Financial Times
Во Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвымВо Франции арестовали украинского коррупционера-беглеца, которого считали мертвым
ЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское мореЛаВРУН фюрера РФ: РоSSия не позволит Украине проводить учения с НАТО в Азовское море
Блок рекламы


Похожие новости
Сийярто пообещал зеркальный ответ на высылку Украиной венгерского консулаСийярто пообещал зеркальный ответ на высылку Украиной венгерского консула
Между полицией и сторонниками независимости Каталонии произошли столкновения в БарселонеМежду полицией и сторонниками независимости Каталонии произошли столкновения в Барселоне
Обнародован список международных экспертов для совета по отбору судей АнтикорсудаОбнародован список международных экспертов для совета по отбору судей Антикорсуда
Лукашенко распорядился усилить охрану границы с УкраинойЛукашенко распорядился усилить охрану границы с Украиной
НАБУ проведет служебное расследование из-за конфликта между работниками Бюро и САПНАБУ проведет служебное расследование из-за конфликта между работниками Бюро и САП
Подозреваемых в убийстве Вороненкова оставили под стражей до 19 ноябряПодозреваемых в убийстве Вороненкова оставили под стражей до 19 ноября
Конфликт между НАБУ и САП будет расследовать СБУКонфликт между НАБУ и САП будет расследовать СБУ
Суд над нацгвардейцем Маркивым в Италии перенесли на 23 ноябряСуд над нацгвардейцем Маркивым в Италии перенесли на 23 ноября
Reuters: США пригрозят санкциями Международному уголовному суду в ГаагеReuters: США пригрозят санкциями Международному уголовному суду в Гааге
Геращенко заявила о разнице между денонсацией и непролонгацией "большого договора" с РФГеращенко заявила о разнице между денонсацией и непролонгацией "большого договора" с РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости