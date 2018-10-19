"Безвиз" между Украиной и Катаром вступит в силу 2 ноября

Соглашение было подписано в марте.

Соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Катаром вступит в силу 2 ноября.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

"2 ноября вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований, подписанное 20 марта в городе Доха", - говорится в сообщении.

Согласно положениям Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

В МИД напомнили, что паспорта туристов должны быть действительны сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Граждане Украины и Катара, которые намерены въехать на государственную территорию другой стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу.

Напомним, соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований было подписано во время визита в Катар президента Украины Петра Порошенко.