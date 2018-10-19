"Безвиз" между Украиной и Катаром вступит в силу 2 ноября
Соглашение было подписано в марте.
Соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Катаром вступит в силу 2 ноября.
Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел.
"2 ноября вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований, подписанное 20 марта в городе Доха", - говорится в сообщении.
Согласно положениям Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.
В МИД напомнили, что паспорта туристов должны быть действительны сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.
Граждане Украины и Катара, которые намерены въехать на государственную территорию другой стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу.
Напомним, соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований было подписано во время визита в Катар президента Украины Петра Порошенко.
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