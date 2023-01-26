Данілов: Лукашенко не втримає Білорусь, якщо наважиться вступити у війну

За словами секретаря РНБО, країна вже давно знаходиться під російською окупацією, інформує ZN.ua.

Данілов: Лукашенко не втримає Білорусь, якщо наважиться вступити у війну
© Facebook/РНБО України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко у разі вступу у війну на боці РФ, навряд чи втримає країну у її сучасному вигляді. Про це Данілов повідомив в ефірі телемарафону.

«Те, що стосується білорусі – непроста ситуація, вона знаходиться під окупацією Росії вже певний період часу. Звичайно російське керівництво примушує Лукашенка взяти участь в активній фазі війни, він як людина, можна по-різному говорити, але має розум, тому що з 1994 року утримувати посаду, яку він на сьогодні має, чи не має – це вже визначати білоруському народу – він розуміє, що якщо з його боку не дай Боже, буде прийняте таке рішення, то в такому вигляді, в якому є на сьогодні Білорусь, буде вкрай складно утримати», – зазначив секретар РНБО.

Данілов запевнив, що якщо Росія наважиться повторно наступати з території білорусі, українські військові обов’язково захищатимуть країну.

Водночас, він прогнозує, що найближчим часом може бути багато інформаційних атак на Україну, але наша країна має таких партнерів і міжнародну підтримку, що шансів у Росії виграти війну - нуль.

Секретар Ради нацбезпеки вкотре попередив, що РФ готується до наступу за місяць-два.

«В них відбувається максимальна концентрація, вони зараз готуються до наступу, для нас це не є несподіванкою, ми розуміємо, що вони найближчим часом будуть починати свої активні дії. Задіяні всі максимально ресурси, які в них є на території російської федерації, продовжує працювати п’яте управління ФСБ на території нашої країни», – додав Данілов.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліціїКулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
Блок рекламы


Похожие новости
ПАРЄ ухвалила резолюцію про трибунал над Путіном та ЛукашенкомПАРЄ ухвалила резолюцію про трибунал над Путіном та Лукашенком
Для "розхитування" ситуації в Україні ФСБ намагається використати місцевих кримінальних авторитетів – ДаніловДля "розхитування" ситуації в Україні ФСБ намагається використати місцевих кримінальних авторитетів – Данілов
В Росії погрожують Молдові через її наміри вступити до НАТОВ Росії погрожують Молдові через її наміри вступити до НАТО
Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNNМіністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN
ЗМІ: Нідерланди розглянуть питання постачання Україні F-16, якщо буде запит від КиєваЗМІ: Нідерланди розглянуть питання постачання Україні F-16, якщо буде запит від Києва
В МЗС прокоментували заяву Йозвяк про роль України в ненакладенні санкцій ЄС на БілорусьВ МЗС прокоментували заяву Йозвяк про роль України в ненакладенні санкцій ЄС на Білорусь
Наступні два-три місяці будуть вирішальними — ДаніловНаступні два-три місяці будуть вирішальними — Данілов
На це підуть лічені тижні — Данілов про освоєння ЗСУ танків LeopardНа це підуть лічені тижні — Данілов про освоєння ЗСУ танків Leopard
Президентка Словаччини дозволила сімом громадянам своєї країни вступити до лав ЗСУПрезидентка Словаччини дозволила сімом громадянам своєї країни вступити до лав ЗСУ
У Білорусі можуть готувати аналог ПВК Вагнера для участі у бойових діях – білоруська опозиціяУ Білорусі можуть готувати аналог ПВК Вагнера для участі у бойових діях – білоруська опозиція
Последние новости
Подгружаем последние новости