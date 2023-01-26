Данілов: Лукашенко не втримає Білорусь, якщо наважиться вступити у війну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко у разі вступу у війну на боці РФ , навряд чи втримає країну у її сучасному вигляді. Про це Данілов повідомив в ефірі телемарафону.

«Те, що стосується білорусі – непроста ситуація, вона знаходиться під окупацією Росії вже певний період часу. Звичайно російське керівництво примушує Лукашенка взяти участь в активній фазі війни, він як людина, можна по-різному говорити, але має розум, тому що з 1994 року утримувати посаду, яку він на сьогодні має, чи не має – це вже визначати білоруському народу – він розуміє, що якщо з його боку не дай Боже, буде прийняте таке рішення, то в такому вигляді, в якому є на сьогодні Білорусь, буде вкрай складно утримати», – зазначив секретар РНБО.

Данілов запевнив, що якщо Росія наважиться повторно наступати з території білорусі, українські військові обов’язково захищатимуть країну.

Водночас, він прогнозує, що найближчим часом може бути багато інформаційних атак на Україну, але наша країна має таких партнерів і міжнародну підтримку, що шансів у Росії виграти війну - нуль.

Секретар Ради нацбезпеки вкотре попередив, що РФ готується до наступу за місяць-два.

«В них відбувається максимальна концентрація, вони зараз готуються до наступу, для нас це не є несподіванкою, ми розуміємо, що вони найближчим часом будуть починати свої активні дії. Задіяні всі максимально ресурси, які в них є на території російської федерації, продовжує працювати п’яте управління ФСБ на території нашої країни», – додав Данілов.