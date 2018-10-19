Гройсман: 90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в бюджет

"Вместо чрезмерных зарплат-премий все должно быть в государственной казне".

Кабинет министров предложил увеличить для "Нафтогаза Украины" норму дивидендов с 75% до 90% от размера прибыли.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу.

"Мы приняли решение, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будут возвращены в бюджет, а из бюджета - направлена на нужды украинских граждан. Я думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат-премий все должно быть в государственной казне", - заявил он.

Окончательное решение по данному вопросу должна принять Верховная Рада, которая устанавливает нормы дивидендов.

Напомним, в 2017 году чистая прибыль "Нафтогаза" составила 39,3 млрд гривен.

В 2017 году "Нафтогаз" перечисли 13,3 млрд грн дивидендов за 2016 год. В компании подчеркивали, что это рекордная сумма, которая была выплачена в бюджет государственной компанией в виде дивидендов за всю историю независимости Украины.