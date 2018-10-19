Сегодня ночью в зоне ООС ранен украинский военный
За прошедшие сутки потерь среди украинской армии на Донбассе нет.
В четверг, 18 октября, в зоне боевых действий на Донбассе нет потерь среди украинских военных. Сегодня после полуночи в результате трех обстрелов получил ранения один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.
Накануне боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
РоSSийско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. В Лебединском по нашим защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами.
По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и четверо ранены.
С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось.
Напомним, днем ранее в зоне ООС были ранены двое украинских военных.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.10.2018 01:01