Сегодня ночью в зоне ООС ранен украинский военный

За прошедшие сутки потерь среди украинской армии на Донбассе нет.

В четверг, 18 октября, в зоне боевых действий на Донбассе нет потерь среди украинских военных. Сегодня после полуночи в результате трех обстрелов получил ранения один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Накануне боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

РоSSийско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. В Лебединском по нашим защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось.

Напомним, днем ранее в зоне ООС были ранены двое украинских военных.