Украина в реформах делает шаг вперед и два назад, - Сюзан Стюарт

Критично важно достичь точки невозврата, считает эксперт.

Украина в реформах делает шаг вперед и два назад, - Сюзан Стюарт
Сюзан Стюарт
Фото: Макс Левин

Реформы в Украине еще не дошли до точки невозврата. Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявила главный научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности (Берлин) Сюзан Стюарт, передаёт корреспондент LB.ua.

«Для меня весь процесс реформирования в Украине - это борьба «за» другую Украину. Реформы можно оценивать по-разному, на разных уровнях. Как мы услышали сегодня, в том числе от посла Франции, фундаментальные реформы в Украине уже начаты, они реализовываются, но процесс реформирования в то же время хаотичен, он не систематичный», — заявил она.

По ее словам, такая несистемность процесса реформирования на самом деле неизбежна из-за столкновения разных интересов в Украине.

«Но для нас важен вопрос невозврата. Реформы должны быть объединены в единое целое... Однако я не вижу, что вы уже достигли точки невозврата, что начата системная программа... Поэтому Украина ещё делает шаг вперёд и два назад... Хотя мы видим позитивные изменения. Украина все больше делает автономные шаги, что отличает ее от того состояния, которое было до 2013 года. Важно этот процесс продолжать», — сказала она.


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