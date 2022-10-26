Новостей.COM ⇒
2022-10-26
На певних ділянках фронту є просування вперед – Маляр
Заступниця міністра оборони зазначила, що триває позиційна оборона, інформує
© Getty Images
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в
"Динаміка фронту різна, тому іноді відбувається багато подій. Умовно зараз можна говорити, що триває період позиційної оборони і рамках цієї оборони на певних ділянках фронту є просування вперед", - наголосила Маляр.
За її словами, кінцева мета українських військових - звільнення всіх наших територій. Вона зазначила, що ЗСУ добре розуміють, де війська РФ провокують, а де вони обманюють.
Анна Конюченко, ZN.ua