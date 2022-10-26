На певних ділянках фронту є просування вперед – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що на всіх ділянках фронту станом на 26 жовтня продовжується позиційна оборона.

"Динаміка фронту різна, тому іноді відбувається багато подій. Умовно зараз можна говорити, що триває період позиційної оборони і рамках цієї оборони на певних ділянках фронту є просування вперед", - наголосила Маляр.