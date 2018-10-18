Улицу Маршала Жукова в Киеве переименовали в улицу Кубанской Украины

Цель решения - восстановление исторической памяти.

Улицу Маршала Жукова в Киеве переименовали в улицу Кубанской Украины
Фото: Google

Киевский городской совет 18 октября переименовали улицу Маршала Жукова в Деснянском районе в улицу Кубанской Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

Цель решения - восстановление исторической памяти о козацком государственном образовании Кубанская Народная Республика в связи со столетием ее создания.

20 января 1918 законодательный совет Кубанской Украины принял резолюцию о приобщении Кубани на федеративных началах к Украинской Народной Республике, но из-за агрессии Советской РоSSии это объединение не состоялось.

17 марта 1920 Кубанская Республика была уничтожена большевиками.

Улица Маршала Жукова расположена на Лесном массиве (восток Киева). Пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова. Улица возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая (от расположенного в ее начале НИИ полиграфической промышленности). Название в честь советского военного деятеля Маршала Советского Союза Георгия Жукова получила в 1974 году.

Летом 2017 года в Киеве прошло общественное обсуждение вопроса переименования этой улицы. "За" высказались 60% из более чем двух тысяч участников обсуждения.


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