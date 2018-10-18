ГосЧС организовала подвоз питьевой воды жителям Торецка
Водопровод не починят, пока боевики "ДНР" не гарантируют безопасность рабочих.
В Донецкой области без централизованного водоснабжения остается 42 тыс. 813 человек из-за прорыва водопровода "Горловка – Торецк".
Как сообщает ГосЧС, по состоянию на 7:00 18 октября спасатели подвезли 92,3 куб. м питьевой воды.
Пожарные колонки установлены на 4 пожарных гидранта (2 в г.Торецк и 2 в пгт.Северное) для самостоятельного забора технической воды населением. Дополнительно есть 7 колодцев питьевой воды, расположенных в частном секторе".
"Выявление места порыва и проведение ремонтных работ на указанном участке водопровода будет проводиться при наличии гарантий безопасности сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса"", - проинформировали в ГосЧС.
Напомним, в понедельник, 15 октября, произошел прорыв водопровода "Горловка – Торецк" диаметром 900 мм на неподконтрольной Киеву территории. Вследствие прорыва остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное и пгт. Северное и Южное.
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18.10.2018 07:48