Минобразования создало рабочую группу для доработки школьных программ по истории Украины

В ноябре новые программу опубликуют для общественного обсуждения.

Министерство образования и науки создало рабочую группу по доработке программ по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов. Доработанные программы в ноябре будут вынесены на общественное обсуждение.

Об этом говорится в приказе Минобразования, обнародованном на сайте ведомства.

Рабочая группа должна подготовить новые программы до 1 ноября, а 8 ноября документы вынесут на общественное обсуждение.

Изменениями в программу по истории Украины будет вносить рабочая группа в составе 25 человек, в которую вошли как учителя общеобразовательных учебных заведений, так и ученые в области истории Украины, включая преподавателей вузов и сотрудников Института национальной памяти.

Напомним, история Украины является одним из обязательных предметов на внешнем независимом оценивании выпускников, школьники могут выбрать тестировании либо по истории, либо по математике. На ВНО-2018 тест по истории сдали более 85% абитуриентов.