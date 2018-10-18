Германия экстрадировала в Болгарию подозреваемого в убийстве журналистки
На прошлой неделе Северин Красимиров согласился на ускоренную процедуру правосудия.
Северин Красимиров, подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, был экстрадирован из Германии. Об этом сообщает "Немецкая волна".Германией в Софию. Об этом сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.
Информацию о высылке подозреваемого в преступлении подтвердила представительница министерства юстиции Болгарии.
20-летний болгарин Северин Красимиров, который был арестован в Германии, согласился на ускоренную процедуру, он предстанет перед судом в течение 10 дней.
Изначально Красимиров заявлял, что не собирался убивать, насиловать или грабить женщину. Он признал, что ударил неизвестную ему женщину в парке и бросил ее в в кустах. Сам он находился под воздействием алкоголя и наркотиков.
Вчера мать подозреваемого, Надежда Красимирова, сообщила, что ее сын признался в убийстве, и заявила, что он является умстенно отсталым.
Красимирову грозит пожизненное заключение без права помилования.
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18.10.2018 07:20