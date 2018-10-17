Изначально сообщалось, что власти Саудовской Аравии начали расследование в отношении генерального консула королевства в Стамбуле Мухаммеда Утайби из-за исчезновения журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.

Об этом сообщило роSSийское агентство «Интерфакс» со ссылкой на саудовскую газету Sabq, однако такого материала на странице издания нет. Sabq уже успела обвинить ряд медиа в распространении ложной информации.

Перед этим во время встречи государственного секретаря США с наследным принцем Саудовской Аравии, Мохаммад бин Салман заверил Майка Помпео в прозрачном расследовании исчезновения.

Накануне AP со ссылкой на источники сообщило, что полиция обнаружила «определенные доказательства» убийства Хашогги во время обыска в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Журналист издания The Wahigton Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября, после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. Невеста Хашогги заявила, что прождала его под консульством 11 часов, но он так и не появился. Саудовские дипломаты, в свою очередь, утверждали, что Хашогги покинул консульство после непродолжительного пребывания там.