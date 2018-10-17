События в Керчи - трагедия для Украины, - Порошенко

Прокуратура Крыма завела уголовное дело из-за событий в Керчи.

События в Керчи - трагедия для Украины, - Порошенко
Фото: Ukrinform

Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное производство по статье "теракт" из-за убийства 19 человек в колледже в оккупированной Керчи. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело", - сказал Глава государства отметив, что в поле зрения расследования будет личность потенциального убийцы и ужасные последствия его действий.

Президент акцентировал, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане нашего государства.

"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И, конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - сказал Петр Порошенко.

Президент выразил соболезнования украинцам, которые потеряли сегодня детей и близких.

Напомним, сегодня около полудня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв самодельного взрывного устройства, а затем и стрельба. На данный момент известно о 19 погибших и 37 раненых.

По данным роSSийских СМИ, все это совершил один из учеников колледжа, который затем покончил с собой. Убийцей называют 18-летнего Владислава Рослякова.

Оккупационные власти сначала квалифицировали произошедшее как теракт, затем изменили статью на "массовое убийство".


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