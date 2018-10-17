Раде предложили изменить модель регистрации места проживания

Услуга станет доступной онлайн без справок и согласований.

Раде предложили изменить модель регистрации места проживания
Фото: info-ovir.com

В Верховной Раде 17 октября был представлен проект закона "О свободе передвижения и свободный выбор места проживания в Украине", разработанный Офисом реформирования административных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Новая система сделает услугу регистрации места жительства доступной в интернете и отменит дополнительные документы и справки.

Для регистрации или снятия с регистрации будет подаваться только одно заявление; не нужны будут никакие документы и согласования; внесение отметок в паспорт о месте жительства будет необязательным и будет осуществляться только по желанию лица.

Устраняется необходимость подавать справки о месте жительства или составе семьи; исключается возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных общин; органы будут обмениваться информацией о месте проживания без привлечения лица; информация о месте проживания будет соответствовать действительности на момент ее запроса.

Факт регистрации не будет основанием приобретения лицом или лишения его каких-либо прав на жилье и другое имущество, находящиеся по адресу зарегистрированного или снятого с регистрации места проживания.

С целью предупреждения принятия незаконных решений, в том числе судебных, устанавливается, что в случае возникновения спора (например, наличия несогласия собственника жилья) ни одно решение не может основываться на одном лишь факте регистрации/снятии с регистрации места проживания.

В случае регистрации по одному адресу более трех семей нужно будет подтверждать факт проживания.

"Подход к регистрации места жительства в Украине не менялся еще с советских времен. Сегодня процедура заставляет каждого гражданина доказывать государству свое право проживания в квартире и собирать ряд справок и подтверждений. Реформа предусматривает введение принципа, по которым лицу достаточно сообщить о своем месте проживания с помощью одного заявления. Новая система базируется на полном доверии гражданам со стороны государства", - пояснил важность совершенствования законодательства в сфере регистрации места проживания первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.


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