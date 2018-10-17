Экс-консулу Польши в Монако грозит пожизненное за убийство тещи

По данным полиции, контракт на убийство стоил 140 тыс. евро.

Зять богатейшей женщины Монако Элен Пастор, застреленной в Ницце в четыре года назад, признался в том, что заказал ее убийство.

Гражданин Польши Войцех Яновский в течение нескольких лет упорно отрицал свою причастность к убийству 77-летней тещи. Он входит в число девяти обвиняемых по этому делу, которое рассматривается во французском суде.

Свое сенсационное признание он сделал за день до вынесения вердикта, передает ВВС.

Совершенное среди бела дня дерзкое убийство миллиардерши, наследной владелицы многочисленных объектов дорогой недвижимости Элен Пастор и ее шофера в 2014 году потрясло княжество Монако, где она входила в высшие круги общества и дружила с членами королевской семьи.

Яновский первоначально признал свою причастность к убийству, но затем отозвал свои показания.

Его адвокат Эрик Дюпон-Моретти заявил суду французской провинции Экс-ан-Прованс во вторник, что его подзащитный признал свою вину в убийстве Элен Пастор.

"Эти слова, который вы хотели услышать от него, произношу я. Он пытался сам произнести их, но не сумел", - заявил адвокат, стоя рядом с рыдающим Яновским.

В момент убийства Войцех Яновский был почетным консулом Польши в Монако. По утверждению его адвоката, мотивом убийства была попытка встать на защиту его гражданской жены и дочери Элен Пастор Сильвии, у которой были довольно скверные отношения с матерью.

В суде Яновский также утверждал, что не заказывал двум киллерам убить шофера Пастор, однако другой обвиняемый по этому делу заявил обратное.

По данным следственных органов, Яновский был близок к банкротству, а когда его гражданская жена Сильвия Пастор заболела в 2012 году раком, понял, что его ждет финансовый крах. Элен Пастор назначила сыну и дочери ежемесячное содержание в размере 500 тыс. евро, но в случае смерти ее дочери выплаты прекратились бы.

По данным полиции, контракт на убийство стоил 140 тыс. евро.

Ожидается, что приговор будет оглашен в среду. Сторона обвинения требует для Войцеха Яновского пожизненного заключения.



