?Спикер Госдепа Нойерт может стать постпредом США в ООН, - СМИ

В Белом доме считают, что она является эффективным сторонником внешней политики Трампа.

Белый дом рассматривает кандидатуру спикера Государственного департамента США Хизер Нойерт на пост постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН .

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа.

В Белом доме считают, что Нойерт является эффективным сторонником внешней политики Трампа. По словам источников, будучи спикером, она умело разъясняла и защищала политику президента США , даже без опыта работы в дипломатии.

Если кандидатура Нойерт будет одобрена, она переедет из Вашингтона в Нью-Йорк, где базируется штаб-квартира ООН . Муж и дети Нойерт также живут в Нью-Йорке.

Сама Нойерт не комментировала Politico эту информацию, в Белом доме на запрос издания также пока не ответили.

Напомним, 9 октября стало известно, что постпред США в ООН Никки Хейли подала в отставку. Она был аназначена на эту должность в январе 2017 года, сменив Саманту Пауэр.