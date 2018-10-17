Спикер Госдепа Нойерт может стать постпредом США в ООН, - СМИ
В Белом доме считают, что она является эффективным сторонником внешней политики Трампа.
Белый дом рассматривает кандидатуру спикера Государственного департамента США Хизер Нойерт на пост постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН.
Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа.
В Белом доме считают, что Нойерт является эффективным сторонником внешней политики Трампа. По словам источников, будучи спикером, она умело разъясняла и защищала политику президента США, даже без опыта работы в дипломатии.
Если кандидатура Нойерт будет одобрена, она переедет из Вашингтона в Нью-Йорк, где базируется штаб-квартира ООН. Муж и дети Нойерт также живут в Нью-Йорке.
Сама Нойерт не комментировала Politico эту информацию, в Белом доме на запрос издания также пока не ответили.
Напомним, 9 октября стало известно, что постпред США в ООН Никки Хейли подала в отставку. Она был аназначена на эту должность в январе 2017 года, сменив Саманту Пауэр.
10 октября Трамп сообщил, что рассматривает пять кандидатур на пост постоянного представителя США в ООН.
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Политика
17.10.2018 10:07