Кулеба: заявления РоSSии о выходе из Совета Европы - это "баян"

"За неуплату бюджетных взносов из СЕ не исключают. Исключать надо было сразу в 2014 году".

Кулеба: заявления РоSSии о выходе из Совета Европы - это "баян"
Фото: Макс Требухов

Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSия снова распространяет "страшилки" о ее возможном выходе из СЕ.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Свежая роSSийская манипуляция. И в очередной раз скучная до невозможности. За неуплату бюджетных взносов из Совета Европы не исключают. Исключать надо было сразу в 2014 году - за агрессию против Украины. Но Комитет министров не имел для этого ни сил, ни вдохновения. Сейчас на это тоже не пойдут", - написал Кулеба.

Так он прокомментировал заявление главы роSSийского МИДа Сергея Лаврова о том, что РФ сама выйдет из Совета Европы, если поднимут вопрос о ее исключении.

"Турбьерна Ягланда в 2014 году переизбирали без РФ. Но Москва его признает. Даже очень. И Комиссара по правам человека, которого в ПАСЕ выбирали без РФ, - признает. Поэтому все эти страшилки - "баян". Но не сомневаюсь, что сейчас некоторые за них схватятся для нагнетания паники и истерики, чтобы помочь РоSSии", - добавил представитель Украины в СЕ.

Напомним, РоSSия была лишена права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы в апреля 2014 года после оккупации Крыма и начала боевых действий на украинском Донбассе.

В 2017 году россияне отказалась платить взносы в бюджет СЕ, требуя, чтобы в регламент ПАСЕ были внесены изменения, которые не позволят накладывать на них санкции. Идею снятия санкций с РоSSии открыто поддерживал генсек СЕ Ягланд и ряд западных депутатов. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.


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