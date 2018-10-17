Кулеба: заявления РоSSии о выходе из Совета Европы - это "баян"

"За неуплату бюджетных взносов из СЕ не исключают. Исключать надо было сразу в 2014 году".

Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSия снова распространяет "страшилки" о ее возможном выходе из СЕ.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter .

"Свежая роSSийская манипуляция. И в очередной раз скучная до невозможности. За неуплату бюджетных взносов из Совета Европы не исключают. Исключать надо было сразу в 2014 году - за агрессию против Украины. Но Комитет министров не имел для этого ни сил, ни вдохновения. Сейчас на это тоже не пойдут", - написал Кулеба.

Так он прокомментировал заявление главы роSSийского МИДа Сергея Лаврова о том, что РФ сама выйдет из Совета Европы, если поднимут вопрос о ее исключении.

"Турбьерна Ягланда в 2014 году переизбирали без РФ . Но Москва его признает. Даже очень. И Комиссара по правам человека, которого в ПАСЕ выбирали без РФ , - признает. Поэтому все эти страшилки - "баян". Но не сомневаюсь, что сейчас некоторые за них схватятся для нагнетания паники и истерики, чтобы помочь РоSSии", - добавил представитель Украины в СЕ.

Напомним, РоSSия была лишена права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы в апреля 2014 года после оккупации Крыма и начала боевых действий на украинском Донбассе.