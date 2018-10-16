По уголовным делам о взрывах на складах нет ни одного обвиняемого, - Луценко

Экспертизы по каждому делу занимают не менее года.

В уголовным делам о взрывах на складах с боеприпасами пока нет ни одного обвиняемого. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

Причиной является проведение большого количества экспертиз.

"По всем случаям с чрезвычайными ситуациям на складах возбуждены соответствующие уголовные производства. Следствие считает основной версией взрыва в Харьковской области диверсию путем беспилотного летательного аппарата, который сбросил термоборические заряды. Масса экспертиз по этому поводу подтверждает эту точку зрения", - сообщил Луценко.

Генпрокурор отметил, что основной версией пожара в Калиновке является диверсия.

"Основной версией в Калиновке является диверсионная группа, а также ненадлежащее отношение к служебным обязанностям тех, кто должен был остановить посягательства на подрыв. Такая же ситуация со складами в Черниговской области. Основной версией является диверсионный отряд, а также вероятное небрежное отношение руководства военной базы к выполнению своих служебных обязанностей", - добавил Луценко.

Генпрокурор отметил, что по всем делам по пожарам на артскладах необходимо провести экспертизы.

"Экспертизы, к сожалению, тянутся больше года в каждом из случаев. Причем, экспертиз около 10 в каждом случае. Они требуют достаточно больших работ. Поэтому на данный момент обвинительные акты не вручены", - сообщил глава ГПУ.

Напомним, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны в пгт Дружба вблизи Ични произошли взрывы, повлекшие пожар. В Генштабе подозревают диверсию и сообщили, что склад был подорван в четырех разных местах.

С прилегающих территорий эвакуировали более 12,5 тысячи человек. Воздушное пространство в радиусе 30 км закрыли, приостановили движение железнодорожного и автомобильного транспорта. От газоснабжения отключили Ичню и еще 11 населенных пунктов района.

Правительство выделило 100 млн гривен для преодоления последствий ЧП.

Площадь арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.