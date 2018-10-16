Во Вселенском патриархате поставили Порошенко в один ряд с Владимиром Великим и Ярославом Мудрым

"Ваше имя золотыми буквами вписано в историю Украины".

Вселенский патриарх Варфоломей поблагодарил президента Петра Порошенко за усилия в объединении украинского православия.

Об этом президенту сказали экзархи Варфоломея архиеписк Даниил и епископ Иларион.

Фото: president.gov.ua

Архиепископ Даниил отметил, что экзархи вернулись из Константинополя "с благой вестью, с историческим событием в жизни украинского народа".

"И сразу хочу выразить вам слова приветствия его святейшества Вселенского патриарха Варфоломея. Мы имели с ним разговор сразу после окончания священного Синода. И он просил передать вам личное приветствие, а также и благодарность за все те усилия, которые вы приложили как президент Украины, опекая целый процесс объединения украинских православных христиан на территории Украины", - цитирует архиепископа пресс-служба главы государства.

"Ваше имя золотыми буквами вписано с именами правителей Киевской Руси, Киевского государства, вашими предшественниками - святым равноапостольным князем Владимиром, Ярославом Мудрым - в историю Украины, которые много сделали для духовного расцвета своего народа", - сказал епископ Иларион.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата признал недействительной анафему, наложенную Россией на предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.


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