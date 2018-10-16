Два новых депутата приняли присягу в Раде

Гулак и Савка сменили Юзькову и Ефремову.

Два новых депутата во вторник приняли присягу в Верховной Раде.

Бывший помощник Олега Ляшко Александр Гулак прошел в парламент вместо Татьяны Юзьковой по списку Радикальной партии, а полковник Сил специальных операция Иван Савка - вместо Ирины Ефремовой по списку "Народного фронта".

Юзькова и Ефремова раньше перешли на работу в Центральную избирательную комиссию.

Александр Гулак родился в 1972 году, на момент выборов был временно безработным. Имеет среднее специальное образование.

В Раде VII созыва он работал помощником Ляшко на общественных началах, а в нынешнем созыве парламента был помощником на платной основе депутата от РП Алексея Ленского, который в свою очередь в предыдущем созыве был штатным помощником Ляшко.

Согласно финансовым отчетам РП, партия арендует автомобиль Cadillac Escalade (2011 год выпуска, стоимость - 1,8 млн гривен), собственником которого является Гулак.

Депутат Савка тоже родился в 1972 году. Имеет высшее образование. На момент выборов был заместителем командира военной части по работе с личным составом - начальником отдела военной части АА 0224.

Для того, чтобы он прошел в парламент, сразу два кандидата от НФ отказались от мандата.