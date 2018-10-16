В понедельник на Донбассе ранены трое военных, один погиб

Боевики совершили 37 обстрелов.

В понедельник на Донбассе ранены трое военных, один погиб
Фото: Макс Левин

В понедельник, 15 октября, боевики совершили 37 обстрелов по позициям операции Объединенных сил. В ходе обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял минометы калибра 82 мм. На защитников Троицкого и Водяного враг осуществлял огневое воздействие с вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.

По данным разведки, двое боевиков роSSийско-оккупационных войск уничтожены и шестеро ранены.

С полуночи 16 октября зафиксировано три обстрела с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь. Тяжелое вооружение не применялось, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Накануне оккупационные войска 23 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Ранены четверо военнослужащих.


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