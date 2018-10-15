Фюрер РФ наградил чиновников, избитых футболистами Кокориным и Мамаевым в кафе

Ранее суд Москвы арестовал футболистов на два месяца.

Путин наградил чиновников, избитых футболистами Кокориным и Мамаевым в кафе
Фото: Sports.ru

Президент РоSSии Владимир Путин наградил государственными наградами чиновников, которых на прошлой неделе избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Указ президента РФ опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что глава департамента Минпромторга Денис Пак награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин - орденом Александра Невского за "большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа".

С 2013 года "НАМИ" по заказу Минпромторга занимается разработкой эксклюзивного лимузина для президента РоSSии. На реализацию проекта из бюджета РФ выделили 12,4 миллиарда рублей.

Напомним, 11 октября Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца футболистов сборной РоSSии Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу об избиении чиновников в центре столицы. Оба футболиста выступают за топовые клубы: Кокорин - за петербургский "Зенит", а Мамаев - за "Краснодар".

Им предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном по предварительному сговору. Игрокам грозит до семи лет заключения. Свою вину они признают лишь частично.


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