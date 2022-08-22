Обстріл Миколаєва: окупанти пошкодили підприємство, кафе та житловий будинок

Російські окупаційні війська у понеділок, 22 серпня, обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілів пошкоджено кафе, підприємство та житловий будинок, заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Унаслідок нічного обстрілу Миколаєва в одному з районів міста сталося займання підсобного приміщення кафе. Пожежу на площі 40 кв. м оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Ударною хвилею пошкоджено вікна житлового будинку", - зазначив Сєнкевич у Telegram.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.