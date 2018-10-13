Спикер Сейма Польши выступает за включение Украины в «Инициативу трех морей»

Польша выступает за включение Украины в инициативу Триморья.

Об этом заявил маршал польского Сейма Марек Кухцинский в Ряшеве во время конференции, посвященной 25-летию существования Карпатского еврорегиона, сообщает УНИАН.

«Сотрудничество предоставляет безопасность и возможность развития… Если мы думаем о будущем, об инициативах и развитии таких инициатив как Междуморье (или Триморье), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развитию такого сотрудничества», — отметил Кухцинский.

По словам спикера польского Сейма, Триморье не должно ограничиваться странами Европейского Союза. «Я считаю, что правильными являются постулаты, чтобы это международное сотрудничество охватывало страны, расположенные к востоку от Шенгенской зоны — Украину, Молдову, кавказские государства», — добавил он.

Инициатива Триморья охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию. Карпатский Еврорегион объединяет 19 административных единиц, расположенных в пяти государствах — Украине, Румынии, Польше, Словакии и Венгрии.


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