Евросоюз рекомендует Украине передать в "Венецианку" проект закона о языках

ЕС настаивает, что законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» должен соответствовать международным нормам и обязательствам Украины.

Об этом говорится в официальной позиции Евросоюза по этому вопросу, которая была предоставлена ??в ответ на запрос « Европейской правды».

В Брюсселе отметили, что наблюдают за процессом и знают о принятии Верховной радой закона «О языках» в первом чтении.

Обязательным условием в ЕС считают соответствие нового закона конвенциям Совета Европы, участником которых является украинская сторона. «Украина должна продолжать выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств», — говорится в комментарии.

В Европейском Союзе отметили, что при подготовке предложений ко второму чтению украинский парламент должен провести консультации со сторонами, на которых влияет новое законодательство, включая представителей национальных меньшинств.

«Рекомендуем подать законопроект в Венецианскую комиссию для заключения (на соответствие европейским стандартам)», — отмечается в комментарии ЕС .

4 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о государственном языке в Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал языковой закон, заявив, что он является частью частью антивенгерской кампании в Украине. Сийярто пообещал не снимать «блокаду» евроинтеграционных устремлений Украины.