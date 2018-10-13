В Европарламенте обсудили эскалацию в Азовском море

Эскалация конфликта на Азовском море привлекает все больше внимания международного сообщества.

Об этом пишет DW.

22 октября Европарламент планирует на пленарном заседании обсудить складывающуюся там ситуацию. Но сначала разобраться в ней решили депутаты из подкомитета по безопасности и обороны. С этой целью четыре члена подкомитета посетили в сентябре Украину, в частности Мариуполь.

11 октября подкомитет пригласил чиновников внешнеполитической службы ЕС , НАТО и представителей администрации президента Украины, чтобы расспросить их о положении на Азовском море и выяснить, как можно разрядить возникший там конфликт между Россией и Украиной.

С весны этого года РоSSия проводит усиленные проверки кораблей, направляющихся в или из украинских портов на Азовском море. Вместо привычных ранее пары часов такой контроль растягивается порой до нескольких дней. По данным, приведенным замглавы администрации президента Украины Константином Елисеевым, РФ так проверила уже более 200 судов. Большинство из них — под флагами стран ЕС , в частности Германии, Австрии, Болгарии, Греции, Нидерландов, уточнил Елисеев.

Представитель Европейской внешнеполитической службы Люк Девинь добавил, что под флагами стран ЕС были около 120 судов. И подчеркнул, что, по его выражению, «эти инспекции имеют природу злоупотребления», они значительно увеличили цену перевозки грузов. «Это проблема не только для украинских судов и украинской экономики, но также и для кораблей ЕС», — указал Девинь.

Как сообщил Елисеев, из-за роSSийских проверок грузопоток портов Мариуполя и Бердянска сократился на 43 процента. Ряд евродепутатов, среди них председатель подкомитета по безопасности и обороне Анна Фотыга, выразили обеспокоенность тем, что это может ухудшить экономическое положению на азовском побережье Донбасса.

А Радослава Стефанова, глава отдела по РоSSии и Украине в штаб-квартире НАТО, заявила, что альянс рассматривает ухудшившуюся ситуацию с безопасностью в Азовском море в контексте положения в Черном море и во всем регионе. «Это (ситуация в Азовском море. — Ред.) связано с нашей собственной безопасностью», — добавила она.

Все члены подкомитета по безопасности и обороне, бравшие слово, выступали только в поддержку Украины, так же как и представители НАТО и дипломатической службы ЕС . В то же время между Елисеевым и Девинем произошел спор о том, были ли действия Евросоюза на происходящее достаточными.