Порошенко и Филарет признали эпохальным решение Вселенского патриархата

"Навсегда войдет в историю дата 11 октября. Дата, когда украинской церкви вернули автокефалию".

Президент Петр Порошенко и глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет вечером 11 октября встретились на Банковой, чтобы обсудить решения, касающиеся автокефалии украинской церкви, принятые на синоде Вселенского патриархата.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Порошенко заявил, что сегодня исторический день.

"Я считаю, что есть несколько очень важных дат в истории Украины. Это и дата проведения референдума в 1990 году, когда большой волей украинского народа был избран независимость. Это и дата 24 августа, когда возродилась Украинское государство. Я думаю, что очень важно и навсегда войдет в историю Украины дата 11 октября. Дата, когда украинской церкви вернули автокефалию", - подчеркнул президент.

Патриарх Филарет согласился с тем, что решения Вселенского патриархата являются очень важными.

"Потому что украинская церковь никогда не была автокефальной. Она имела широкие права во времена киевских князей, но находилась в составе Константинопольского патриархата. А потом попала в роSSийскую неволю и тоже была несвободной. В 20 веке, когда возникла Украинская Народная Республика, вроде бы возродили Украинскую автокефальную церковь, но тут же она и погибла", - сказал он.

Он отметил, что происходящие сейчас события - это впервые за 1030 лет.

В то же время предстоятель УПЦ отметил, что нужно будет еще провести соответствующие шаги. "Я думаю, что мы достигнем и большего - создадим единую Украинскую православную церковь. Но создадим ее на свободных началах, без насилия и без какого-либо давления, добровольно", - подчеркнул он.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что на Синоде Вселенского патриархата было принято решение признать каноничность глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также всех таинств, совершаемых священниками этих церквей.

Также Синод принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в РоSSии считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП (той ее части, которая захочет).