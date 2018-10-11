Порошенко подписал закон о военном приветствии "Слава Украине"

В уставы Вооруженных сил Украины внесены изменения.

Порошенко подписал закон о военном приветствии "Слава Украине"
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит приветствие для военных и полицейских "Слава Украине! - Героям слава!".

Об этом он сообщил в ходе встречи с командирами бригад Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы в Староконстантинове (Хмельницкая область).

"Первые шаги мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения Президента об изменении в военные уставы относительно приветствия, принял закон и я его подписал", - заявил глава государства.

В карточке законопроекта №9036 "О внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины" говорится, что он был направлен на подпись главе государства только вчера, 10 октября.

Законопроект вносит изменения в уставы Вооруженных сил, согласно которым военные в строю должны приветствовать друг друга словами "Слава Украине! - Героям слава!", а не "Здравствуйте товарищи! - Здравия желаем!". Также вместо слова "товарищ" военным разрешается использовать слово "пан". Например: "Здравия желаю, пан Министр обороны Украины".

Напомним, еще в феврале 2018 года Кабинет министров предложил ввести изменения в Строевой устав, согласно которому на приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, должны отвечать: "Героям слава".

Однако позже его признали "сырым", и президент решил зарегистрировать собственный проект.

Приветствие "Слава Украине" появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом "Героя слава" использовалось в Украинской повстанческой армии.

В Вооруженных силах Украины его впервые начали применять 24 августа 2018 года на военном параде ко Дню независимости.


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