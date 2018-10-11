Поклонской предъявили подозрение за арест "группы Сенцова" в 2014 году

Ее обвиняют в незаконном лишении свободы и создании преступной организации.

Генеральная прокуратура 10 октября составила подозрение в отношении Натальи Поклонской и крымского судьи Дениса Диденко по делу о незаконном лишении свободы Олега Сенцова, Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева и Александра Кольченко в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Поклонская, которая возглавляла крымскую прокуратуру после незаконной оккупации полуострова, обвиняется по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса, а замглавы подконтрольного РоSSии Киевского райсуда Симферополя Диденко - только по ч. 3 ст. 146.

Обвинение касается избрания меры пресечения группе Сенцова.

Согласно украинскому закону "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" судебные и следственные органы, созданные оккупантами, и их деятельность считаются незаконными.

Напомним, фигурантов дела Сенцова изначально было восьмеро. ФСБ поймала четырех из них: Олег Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Александр Кольченко - 10 лет, Алексей Чирний - семь лет, Геннадий Афанасьев - семь лет. Афанасьева помиловали и обменяли в Украину в 2016 году.

Согласно обвинительному заключению, по которому приговорили Сенцова и Кольченко, в апреле 2014 года Сенцов создал в Крыму "террористическое сообщество", которое получало указания от неизвестных лиц в Киеве . Целью сообщества была "дестабилизация обстановки" в Крыму и "воздействие на органы власти": "крымские террористы" якобы пытались заставить РоSSию отказаться от решения о принятии полуострова в свой состав.

Участники сообщества совершили два "террористических акта" в Симферополе - поджог двери офиса "Руской общины Крыма" и окна местного отделения "Единой Росиии", а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня. Александр Кольченко обвинялся в том, что вошел в состав этого террористического сообщества и участвовал в одном из поджогов.

Кроме него, по версии обвинения, в группу входили также Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев (оба они были осуждены раньше особым порядком), а также Степан Цириль, Илья Зуйков, Энвер Асанов и Никита Боркин (последние четверо объявлены в розыск).