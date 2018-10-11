Американец планировал взорвать бомбу в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к идее выборов по жребию

Теракт должен был произойти в день выборов в Конгресс.

В США задержали местного жителя, которого подозревают в намерении взорвать 90-килограммовую бомбу в день промежуточных выборов в Конгресс.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Федеральный прокурор Южного округа штата Нью-Йорк предъявил обвинения 56-летнему жителю города Оранжтаун Полу Розенфорду в подготовке теракта. По версии следствия, Розенфорд планировал взорвать бомбу в центре Вашингтона, чтобы привлечь внимание к своим политическим идеям.

В августе ФБР отследило переписку Розенфорда, где он рассказывал свой план. После задержания он признался, что купил в интернете дымный порох и перевез его в свой дом в Оранжтауне, чтобы изготовить взрывное устройство. В подвале его дома была найдена 91-килограммовая бомба в коробке, которая содержала около трех с половиной килограммов дымного пороха. Американец планировал подорваться вместе с бомбой на Национальной аллее Вашингтона.

Так он планировал привлечь внимание к идее выборов политиков по жребию, которую он поддерживает. Такие выборы применялись, в частности, в древней Греции, а Национальная аллея в Вашингтоне застроена зданиями в напоминающим античную архитектуру неоклассическом стиле. Розенфорду грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.