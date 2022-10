Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про плани України застосувати «брудну бомбу»

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Він назвав неправдивими твердження Росії про «брудну бомбу». Про це він повідомив у твіттер.

Також Блінкен обговорив зі Столтенбергом подальшу підтримку України.

«Сьогодні розмовляв генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та відкинути неправдиві звинувачення Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території», - написав Блінкен.