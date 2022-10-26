Нісенітниці шойгу про "брудну бомбу" не витримали навіть в Індії: "Не слід вдаватися до..."
Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив міністру оборони росії шойгу, що "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.
Про це Сінгх сказав під час телефонної розмови з Шойгу 26 жовтня,
Згідно з повідомленням, міністр оборони Індії підтвердив позицію країни щодо необхідності йти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту.
"Він зазначив, що будь-яка сторона не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива використання ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам гуманності", – йдеться в заяві Міноборони Індії.
Відзначимо, що у світі не вірять вигадкам росії про "брудну бомбу" України. Країна-агресорка могла вигадати цей фейк задля здійснення операції під чужим прапором, припустив екскомандувача військами США в Європі генерал Бен Годжес.
Пентагон теж вважає брехнею заяви Москви. Водночас у Міноборони США не мають і інформації, яка б вказувала на готовність Путіна застосувати ядерну зброю або "брудну бомбу" в Україні.