Нісенітниці шойгу про "брудну бомбу" не витримали навіть в Індії: "Не слід вдаватися до..."

Нісенітниці шойгу про "брудну бомбу" не витримали навіть в Індії: "Не слід вдаватися до..."

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив міністру оборони росії шойгу, що "не слід вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.

Про це Сінгх сказав під час телефонної розмови з Шойгу 26 жовтня, повідомляє CNN із посиланням на індійське Міноборони.

Згідно з повідомленням, міністр оборони Індії підтвердив позицію країни щодо необхідності йти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту.

"Він зазначив, що будь-яка сторона не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива використання ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам гуманності", – йдеться в заяві Міноборони Індії.

Ллойд Остін, Пентагон

Відзначимо, що у світі не вірять вигадкам росії про "брудну бомбу" України. Країна-агресорка могла вигадати цей фейк задля здійснення операції під чужим прапором, припустив екскомандувача військами США в Європі генерал Бен Годжес.

Пентагон теж вважає брехнею заяви Москви. Водночас у Міноборони США не мають і інформації, яка б вказувала на готовність Путіна застосувати ядерну зброю або "брудну бомбу" в Україні.

Ллойд Остін, Пентагон


Алексей Ионов, politeka.net





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